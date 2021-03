Bonne nouvelle pour les Theutois : une ligne de bus Jehanster-Polleur-Theux va être créée pour connecter les localités au pôle d'enseignement secondaire de Theux.



Voici depuis plusieurs mois que le député wallon André Frédéric (PS) interpelle le ministre Philippe Henry au Parlement wallon pour réclamer la création d'une nouvelle ligne de bus reliant les villages de Jehanster et Polleur au centre de Theux via Fays et Oneux, comme souhaité par la population locale, en particulier pour rejoindre l'enseignement theutois. Le tout avec le soutien du collège.



"On approche du but !", se réjouit le député ce vendredi. Ce dernier a en effet reçu en matinée une réponse complète positive du ministre.



Dans celle-ci, le ministre Philippe Henry (Ecolo) indique que la commune de Theux bénéficie déjà d'une offre structurante de transport public grâce à la desserte ferroviaire. "Pour ce qui concerne les villages de l'est de la commune de Theux (Jehanster et Polleur), ils sont pour l'heure exclusivement, mais très bien connectés vers le pôle urbain de Verviers (du lundi au dimanche, de 7h à 22h), répondant ainsi à la majorité des besoins de mobilité depuis ces villages".

Et de poursuivre: "L'Opérateur de transport de Wallonie a étudié une solution pour connecter les localités de Jehanster, Polleur, Fays et Oneux au pôle d'enseignement secondaire de Theux, en faisant appel à la sous-traitance pour l'exploitation de la ligne". Cette solution, limitée aux jours et horaires scolaires, permettrait de répondre à court terme à l'appel local, bien que plus coûteux que la moyenne.

Vu le contexte, le ministre entend demander la mise en place par le Tec de la ligne scolaire étudiée, "si possible d'ici septembre 2021", sans attendre l'étude de redéploiement complète de la zone que mènera la Wallonie après 2024. "Une évaluation fine sera menée durant la première année d'exploitation, pouvant entrainer des adaptations le cas échéant".