Le groupe Ecolo, fort de quatre conseillers communaux à Verviers, a dressé le bilan politique en Cité lainière de l’année 2019 avant d’évoquer quelles seront les priorités pour 2020.

"2019 a été une année à l’envers. Espérons que 2020 soit une année allant vert", sourit Hajib El Hajjaji, chef de groupe Ecolo au conseil verviétois.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les écologistes estiment que la majorité verviétoise (PS-MR-Nouveau Verviers) a montré qu’elle "n’était pas opérationnelle", relate Hajib El Hajjaji, "après un an de mandature, on se rend compte que de nombreuses promesses qui avaient été avancées par la majorité ne pourront pas être tenues. Si le chantier Verviers Ville conviviale avance bien, ce n’est pas du tout le cas des autres grands projets, comme celui du Grand Bazar, par exemple".

Les autres reproches de l’opposition écologiste à l’encontre de la majorité portent sur "la bonne gouvernance, l’environnement et la gestion financière", ajoute le chef de groupe. "2019 a été marquée par l’implication de Muriel Targnion dans l’affaire Enodia, par le scandale du glyphosate sur le terrain de Stembert et par la mésentente entre Verviers et les autres communes voisines sur la question de la clé de répartition de la dotation de la zone de secours", précise Hajib El Hajjaji.

LED, villas et étudiants

Les écologistes ont aussi pointé des points positifs dans la politique menée par la majorité verviétoise en 2019 : le remplacement de l’éclairage public par des luminaires LED, l’étude sur les villas remarquables destinée à protéger le patrimoine de la Cité lainière ou l’ouverture d’une salle d’étude pour les étudiants de l’enseignement du supérieur.

Plusieurs projets seront portés et menés par les écologistes verviétois pour cette année 2020 : le développement de forêts urbaines, une cartographie des espaces verts, un soutien aux commerçants locaux, le développement d’un plan vélo et d’un plan piéton et le renforcement de la participation citoyenne.

Forêt urbaine et plan vélo

Parmi les priorités des écologistes verviétois pour 2020 figure l’idée de développer des "forêts urbaines basées sur des techniques japonaises", explique Hajib El Hajjaji, "il s’agit de forêts qui ont l’avantage de pousser bien plus vite, d’être plus denses et plus riches en biodiversité que des forêts traditionnelles".

Autre axe d’action pour les écologistes : le soutien aux commerçants locaux. Ces derniers "souffrent de différentes politiques menées à Verviers relatives au parking, à l’incertitude autour des grands projets, aux travaux…", relate le chef de groupe.

Enfin, la mobilité est un enjeu majeur pour les écologistes verviétois. "La mise en place d’un plan vélo et d’un plan piéton est une priorité", conclut Hajib El Hajjaji.