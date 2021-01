La pratique du ski interdite en Belgique : "Une mesure inconsidérée" Verviers Aude Quinet © Jean-Luc Flemal

La neige est présente sur les hauteurs du pays. "La période est propice : il y a quelques centimètres de neige et il gèle", explique Alexandre Fechir, gestionnaire des locations de ski au signal de Botrange perché à 694 m, soit le point culminant du pays. "En Belgique, les périodes d’enneigement sont assez rares, il faut donc en profiter. On annonce en plus encore de la neige cette semaine !" Et pourtant, pour ce loueur de ski et les autres, c’est l’interdiction d’ouvrir, le Comité de concertation ayant décidé, le 18 décembre dernier, d’interdire la pratique du ski en Belgique jusqu’à la fin de l’hiver, pour lutter contre la propagation du coronavirus.