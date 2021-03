Plus de peur que de mal dans la nuit de mercredi à jeudi, avenue Peltzer à Verviers.



Vers 1h du matin, un habitant de la résidence à appartements Trianon était dans son lit lorsqu'il a entendu le détecteur fumée. "Je suis sorti sur ma terrasse pour sentir et ça puait le cramé", raconte-t-il. Aussi vite, le jeune homme de 29 ans, tel en véritable héros, est descendu d'un étage avec sa compagne pour secourir leur voisine octogénaire. "Il n'y avait pas de flammes mais de la fumée partout dans l'appartement, je me suis cru dans un film. J'ai alors pris la dame et je l'ai sortie de l'appartement. Impossible de voir d'où le feu provenait dans le salon. J'ai pris un extincteur et j’en ai mis un peu partout. Mais il y a eu trop de fumées et j'ai commencé à avoir des difficultés pour respirer, je suis alors sorti et on a appelé les secours".



Les pompiers de la zone VHP sont aussitôt intervenus sur place pour circonscrire le feu qui a pris dans l'appartement du quatrième étage. "Il s'agissait d'un divan qui se consumait et qui a provoqué beaucoup de fumées dans l'appartement", explique le commandant de zone, Quentin Gregoire. "L'immeuble a été évacué durant l'intervention. Il n'y a pas de victime". En tout, 19 pompiers étaient sur place.

Voilà une nuit agitée que n'est pas prêt d'oublier cet habitant du cinquième...