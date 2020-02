Le projet SunHorizon est un projet d’efficience énergétique, financé par l’Union Européenne à hauteur de 11 millions d’euros, combinant des solutions de pompes à chaleur avec des panneaux solaires (tant thermiques qu’électriques) pour un système de chauffage et de refroidissement efficace. L’intégration de ces technologies permet notamment de contribuer à l’objectif européen de réduction des émissions de CO 2 .

Huit sites de démonstration ont été choisis pour tester en situation réelle des technologies innovantes à travers toute l’Europe, dont deux à Verviers, grâce au partenariat européen du GRE-Liège, Groupement de Redéploiement Économique de Liège, dont la mission est de développer les conditions nécessaires à la mutation économique et à la création d’emplois durables en province de Liège.

Ce sont deux sites gérés par Synergis, la Régie communale autonome de Verviers, qui ont été choisis. La piscine communale de Verviers et le hall sportif Albert Moray, à Ensival, seront ainsi prochainement dotés de technologies énergétiques innovantes, pour un budget avoisinant les 700.000 euros.

Des panneaux solaires sur la piscine

Sur le site de la piscine, 471 m2 de panneaux solaires thermiques hybrides, produisant à la fois de l’électricité et permettant de chauffer l’eau, seront installés ainsi que deux pompes à chaleur de 20 KW fonctionnant au gaz et un réservoir de Rathiotherm. Ces installations permettront de préchauffer l’eau du petit bassin de la piscine, de quoi économiser 20 % du coût énergétique de la piscine, soit 125.000 euros, tout en diminuant les émissions de CO 2 de 30 %.

Sur le hall Moray, 200 m2 de panneaux thermiques seront installés, ainsi que deux pompes à chaleur et un réservoir. Cela permettra le préchauffage de l’eau des douches et de l’eau de la chaudière.

L’installation de ces nouvelles technologies énergétiques devrait intervenir dans le courant de l’année 2021.