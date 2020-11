L’augmentation actuelle de la propagation du coronavirus a des conséquences multiples, tant sociales que professionnelles ou économiques. L’une d’entre elles, et non des moindres, est l’amoindrissement des liens sociaux, et familiaux, vecteurs d’entraide et de solidarité.

Pour soutenir les personnes isolées, ou momentanément écartées de leurs proches ou de leur famille, la Ville de Verviers, avec le concours du Plan de Cohésion Sociale, lance une plateforme d’entraide solidaire citoyenne.

Vous avez besoin de souffler ? D’être épaulé(e) dans votre quotidien par de petits services ? Vous souhaitez donner de votre temps pour faire acte de solidarité, en rendant service à d’autres personnes ? Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, via https://www.impactdays.co/fr/vervierssolidaire/ , que ce soit à titre de bénéficiaire, comme d’aidant temporaire ou régulier. "Il est possible, par ce biais, de communiquer les services pour lesquels la personne est demandeuse, pour elle-même, ou disponible, vis-à-vis d’autrui", précise Antoine Lukoki, échevin en charge du Plan de cohésion sociale de la Ville de Verviers.

Voici la liste des besoins/services répertoriés via la plateforme :

1. Proposer une écoute/maintenir le contact ;

2. Livrer des marchandises/colis

3. Renforcer les moyens humains d’une association de Verviers

4. Promener un animal de compagnie

5. Soutenir sur le plan scolaire des enfants et/ou adolescents

6. Réaliser des courses alimentaires ou en pharmacie

7. Prendre part au réseau de distribution alimentaire présent sur Verviers

8. Transporter des personnes (enfants et/ou adultes)

9. Rompre l’isolement par une attention aux personnes (lettre/dessin à leur attention)

10. Toute aide à proposer que vous jugeriez utile.

"Chacun peut formuler la demande d’un service ou répondre à l’appel lancé par la Ville de Verviers aux personnes susceptibles d’être volontaires, bénévolement, et gratuitement, pour offrir ses services, dans le cadre d’un réseau d’entraide de proximité, entre particuliers, habitant à Verviers".

Une assistance téléphonique est accessible via le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Verviers, joignable au 087/35.37.25 et ouvert au public, aux heures ouvrables du service (8.30 – 12.15 et 13.15 à 16.00) au 19, Rue des Alliés à Verviers.