La pandémie de Covid-19 et les diverses mesures d’urgence prises par le gouvernement depuis un an en vue de limiter la propagation du virus ont eu pour effet de ralentir, voire arrêter certaines activités commerciales durant des semaines, "avec pour conséquence des pertes financières parfois considérables", rappelle l’échevin du commerce Alexandre Loffet.

Dans ce contexte, la Ville de Verviers souhaite venir en aide à ses commerçants impactés de manière exceptionnelle par la crise par l’octroi d’une prime. Décidée fin mars, elle a été formalisée dans un règlement amendé et voté ce lundi par le conseil communal.

Trois primes différentes

Trois primes différentes sont prévues. Une prime forfaitaire de 2 500 euros sera accordée aux commerçants impactés de manière exceptionnelle par la crise ou contraints à la fermeture.

Cette prime forfaitaire sera majorée pour le secteur de l’Horeca, à savoir : 2 000 euros pour les établissements qui, à la base, ne font que du service à table (brasseries, restaurants, bars, cafés, tables d’hôte, etc.) ; 1 000 euros pour ceux qui fonctionnent sur le "à emporter" et le service à table (chocolateries, espaces café/thé, glaciers, etc.) ; et enfin 500 euros pour ceux qui fonctionnent majoritairement sur le "à emporter" (pitas, friteries, snacks, sandwicheries, traiteurs, pizzas, etc.).

Une prime supplémentaire de 2 000 euros est également prévue pour le secteur des métiers de contact.

En tout, ce règlement porte sur une enveloppe de 1 300 500 euros, inscrite au budget initial, indique l’échevin. "On lancera l’appel dès que le budget communal 2021 (voté avec trois mois de retard) a ura été approuvé par la tutelle."

Parmi les remarques, tant le CDH que le PTB ont dit regretter la charge administrative demandée par la Ville pour cette prime. Notons qu’une autre aide sera prévue pour les commerces non éligibles mais qui sont, entre autres, impactés par les travaux.