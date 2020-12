La cité thermale de Spa fera-t-elle partie de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ? Il faudra encore attendre pour connaître la réponse. La pandémie de covid-19 a entraîné le report de la 44e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco. Initialement prévue du 29 juin au 9 juillet 2020, celle-ci se tiendra finalement en juin et juillet 2021, toujours à Fuzhou en Chine.

La candidature de Spa pour une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des "Great Spas of Europe" est donc toujours en cours et dans l’attente de la décision finale. Pour rappel, onze villes thermales européennes et exceptionnelles constituent cette candidature transnationale. Spa est soutenue dans cette démarche par la Région wallonne et l’Agence wallonne du patrimoine (Awap).

"Cette attente est l’occasion de préserver et de valoriser toujours plus le patrimoine de la cité thermale pour en garantir sa qualité et améliorer le cadre de vie", souligne la Ville de Spa, qui a lancé la restauration de la Galerie Léopold II dans le Parc de 7 Heures, soutient les travaux de restauration des Anciens thermes et réfléchit aux aménagements des espaces publics situés le long de la voirie traversant le cœur de la ville. La Ville souhaite également augmenter la protection des éléments majeurs du patrimoine thermal avec l’introduction d’une demande de classement de l’ensemble du Casino et du Centre culturel.