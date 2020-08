Les services météorologiques annoncent tous l’imminence d’une vague de chaleur touchant notre pays. Cette situation a conduit le gouvernement fédéral à placer le pays en alerte rouge et activer son Plan "Vague de chaleur".

La Ville de Verviers profite dès lors pour rappeler certaines consignes et mesures élémentaires de prudence.



La Ville rappelle d'ailleurs l'aide à apporter, dans les périodes de fortes chaleurs, "aux personnes isolées et sensibles qui nous entourent". Parmi les personnes les plus fragiles, elle cite : les personnes âgées, les malades chroniques ou sous traitement régulier, les personnes isolées ainsi que les jeunes enfants.



Durant les heures et jours ouvrables, le Plan de cohésion sociale de la Ville de Verviers propose un accueil téléphonique aux seniors au 087 353 75, pour :



- les aider à s'enregistrer gratuitement sur la plateforme "Be Alert" qui peut les renseigner en temps et en heure sur les risques de canicule;

- les informer sur les mesures de protection et bonnes pratiques de santé, en temps de canicule (entre autres, s'hydrater, éviter l'exposition au soleil et toute forme d'exercice physique trop important)

- les orienter en fonction de symptômes éventuels vers des personnes - relais, leur médecin traitant, voire l'hôpital.



"Ce dispositif se veut une ressource des plus utiles pour prévenir d'éventuelles complications liées aux fortes chaleurs, sous l'impulsion de l'Echevinat de l'Egalité des chances et du Plan de cohésion sociale", précise la Ville.



Les consignes élémentaires



La Ville rappelle également les consignes élémentaires à destination des personnes âgées :

- n’attendez pas la prochaine vague de cha leur pour prendre contact avec votre médecin traitant, votre infirmière à domicile, votre aide - soignante, spécialement si vous devez prendre régulièrement des médicaments

- hydratez - vous régulièrement en privilégiant l’eau et en évitant les boissons trop sucrées. Petit rappel : l’eau du « robinet » (l’eau de distribution) est parfaitement potable et peut être consommée sans modération.

- si vous vivez seul(e), faites appel à quelqu’un de votre famille pour qu’il ou elle prenne de vos nouvelles régulièrement. Si vous êtes isolé(e), n’hésitez pas à demander de l’aide à un voisin ou une voisine ou, si vous ne trouvez personne vers qui vous tournez, prenez contact avec le CPAS dont les bureaux sont installés rue du Collège n° 49 à 4800 Verviers (de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).

Les consignes à destination des enfants :



- Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture. Même avec une ou plusieurs vitres légèrement ouvertes, la température risque d’y monter très rapidement et d’entraîner de graves problèmes

- L’été et la chaleur aidant, les enfants vont privilégier les jeux en extérieur (plage, campagne, etc...). Pensez à les prémunir du risque d’insolation en leur couvrant la tête avec un chapeau ou une casquette. Des lunettes de soleil ne sont pas simplement des accessoires de mode, pensez à en munir votre enfant, particulièrement si vous envisagez un séjour en bord de mer, en bordure d’un lac ou en montagne

- Hydratez vos enfants régulièrement

- Pensez à prémunir votre enfant contre le risque d’un coup de soleil.

Les consignes à destination des animaux :



- Ne laissez jamais un animal seul dans une voiture.

- Si votre animal doit rester seul durant plusieurs heures, que ce soit à l’intérieur ou au jardin, pensez à prévoir son alimentation en eau en quantité suffisante. S’il se trouve à l’extérieur, faites - en sorte qu’il puisse disposer d’un endroit ombragé

Que faire en cas de maladie ? Prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde. Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée, il se peut qu’elle soit victime d’un « coup de chaleur », appelez immédiatement le 112. En attendant, mettre la personne au repos dans un endroit frais et lui offrir de l’eau et humidifier ses vêtements. Assurer un apport d’air frais.