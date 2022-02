On le sait depuis un bout de temps : l’ancien site de Belgacom, en plein cœur de Verviers, ne verra pas s’ériger la future cité administrative de la Ville, ce projet étant redirigé vers le Grand Bazar. Que faire dès lors de ce site où presque tout a été démoli, entre les rues du Collège, des Sottais, Thil Lorrain et Masson ?

Conseiller de la minorité Ecolo, Jean-Sébastien Mahu a annoncé au conseil communal de lundi soir qu’il préparerait pour la prochaine séance (fin février) une proposition de consultation populaire sur la question.

On verra alors si une majorité des membres de l’assemblée le suivra dans cette démarche. Laszlo Schonbrodt a déjà signalé que le PTB (aussi dans la minorité) le ferait, en pointant la "gestion à la petite semaine" de ce dossier, qui a coûté énormément à la Ville.

Pour rappel, l’achat du site puis la démolition des bâtiments qui s’y trouvaient a englouti des millions à la pelle (une dizaine ?).

Dans la majorité politique verviétoise, l’échevin des Travaux et de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR), a expliqué qu’il était prévu dans un premier temps d’aménager le site en le verdurisant, avec une zone de passage piétonnier entre l’athénée et la rue du Collège, et avec aussi des places de parking. Les travaux ont dû être reportés à cause des inondations (le site a accueilli des montagnes de gravats) mais ceux-ci seraient faits "à court ou à moyen terme".

Intelligence collective

Pour le type d’aménagement à plus long terme (PTB et Ecolo craignent que du temporaire devienne finalement du définitif), Maxime Degey ne se montre guère favorable à l’organisation d’une consultation populaire en tant que telle mais quand même à une forme "d’intelligence collective (certains ont évoqué notamment un concours d’architectes, par exemple)", en précisant également que le site présente un potentiel en termes de logements, de commerces et de parking.