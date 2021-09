Ce vendredi, le promoteur anversois Filip Claessens et son collaborateur Stéphane Gillet ont levé une partie du mystère qui flottait encore autour du projet «Ville dans la ville». Basée au cœur des anciennes imprimeries Leens, rue du Collège, cette réhabilitation prévoit, depuis son origine, l’implantation de commerces. On en sait aujourd’hui un peu plus sur les enseignes qui rejoindront le site.

[...]



«Cette recherche a démarré en décembre de l’année dernière, explique Stéphane Gillet, directeur. L’objectif était clairement de relancer des commerces qui n’existaient pas ou plus dans le centre-ville. Pour cela, nous avons eu le soutien d’intervenants de qualité, que ce soit au niveau de la Ville de Verviers ou de l’association des commerçants».