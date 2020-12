Un ressortissant afghan, âgé d'une vingtaine d'années, a été condamné, mardi, à une peine de 30 mois, dont un tiers avec sursis pour une durée de trois ans, pour une tentative de meurtre, au centre Fedasil de Theux. Les faits s'étaient déroulés le 4 octobre dernier. A la suite d'une dispute qui concernait une canette de soda, l'homme avait saisi un couteau et avait menacé de mort l'un des résidents, avant d'être ceinturé. La victime avait ensuite réussi à s'enfuir.

Entendu par les policiers, le suspect avait expliqué qu'il voulait le tuer car il avait le sentiment d'avoir été maltraité. Il avait tout de même précisé que le couteau avait uniquement pour but d'effrayer son adversaire.

Des explications qui n'avaient pas convaincu le procureur du roi. Ce dernier avait d'ailleurs souligné les nombreuses modifications de récit, des erreurs dans ses déclarations, une absence de regrets et une personnalité impulsive. "C'est quelqu'un qui se montre menaçant à la moindre contrariété", avait martelé le ministère public en rappelant que le jeune homme avait aussi menacé de mort son interprète avec lequel il ne s'entendait pas non plus.

Alors que le procureur avec réclamé trois ans de réclusion pour tentative d'homicide, le tribunal s'est montré plus clément et lui a infligé une peine de 30 mois de prison dont un tiers avec sursis probatoire pour une durée de trois ans.