Peu avant 22 heures ce vendredi soir, Axel, un Verviétois de 33 ans, a été privé de liberté par les forces de l'ordre. Non sans mal. Les policiers avaient en effet été appelés à la suite de troubles à l'ordre public, causés par le trentenaire, dans le quartier d'Ensival. Précisément, Axel se trouvait rue des Chapeliers, près des Clarisses, où il ne cessait de faire du grabuge. Il était visiblement ivre. À l'arrivée des policiers toutefois, le bruyant gaillard ne s'est pas arrêté pour autant. Axel a pu être maitrisé et placé dans le combi de police... mais en chemin vers le commissariat, il commencera à se rebeller. Après avoir réussi à détacher sa ceinture de sécurité, il se ruera sur un policier, lui subtilisera sa lampe torche et le frappera au visage avec celle-ci. Il lui assénera ensuite un coup de pied au visage. Fort heureusement, les deux policiers situés à l'avant du véhicule sont intervenus et ont finalement maîtrisé Axel. Ce dernier a été déféré au parquet de Liège et son dossier a été mis à l'instruction.

Axel était déjà connu des services de police pour des faits similaires.