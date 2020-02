L’échevin du Développement territorial de Verviers, Freddy Breuwer, a annoncé que le Collège avait opté pour de nouvelles plantations dans la rue du Parc, entre la place Vieuxtemps et la rue Herla. "En effet, les arbres ont progressivement disparu de cette voirie en parallèle à un stationnement de plus en plus fréquent sur les accotements, apportant une dégradation accrue de ceux-ci". L’objectif est donc de rendre à la rue son caractère arboré et de dissuader le stationnement sauvage. Dans la rue, 6 chênes et 13 érables champêtres seront replantés. Cet érable de taille modeste est présenté comme un bon choix : une espèce indigène particulièrement mellifère.

Ce travail qui a débuté voici quelques jours est réalisé en compensation de la construction d'un immeuble de 13 appartements, avenue Peltzer, 12-14 et de l'impact sur la faune et la flore de ce chantier.