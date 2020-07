L'échevin a déjà déposé plainte mercredi auprès de la police Zone Vesdre pour infraction à la loi Moureaux



Lundi soir, près de 300 partisans de Hasan Aydin s’étaient rassemblés sur le parking de l’Espace Duesberg, où se déroulait le conseil communal en raison de la crise sanitaire, pour manifester leur soutien, suite à une motion de méfiance déposée par les membres de la majorité à son encontre. Au cours de cette manifestation, des partisans ont tenté d'intimider des membres du collège par des insultes, des menaces ou comportements haineux. "Sale juif" a notamment été proféré à l'encontre de l'échevin Freddy Breuwer (MR). Des propos qui ont poussé ce dernier à porter plainte pour infraction à la loi Moureaux du 30/07/1981 contre les actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Pour l'échevin, qui a pu revisionner l'évènement, ces insultes "sont inacceptables, contraires à la loi et doivent être réprimés et punis". "Leurs auteurs seront facilement identifiés par la police". Et de justifier au travers d'un communiqué : "Leur portée dépasse ma personne et je considère par conséquent qu’il s’agit de mon devoir de déposer plainte contre leur(s) auteur(s)". "En effet, au moment où de nombreuses voix s'élèvent pour explorer le passé colonial, au moment où la lutte contre le racisme se trouvent sur toutes les lèvres, comme en témoigne la récente motion adoptée par le Conseil communal, il me paraît indispensable de dénoncer le comportement et les injures que j'ai subies et qui confirment que certains sympathisants de H. Aydin ignorent la loi".



Le comité de soutien de Hasan Aydin réagit

Ce vendredi, le Comité de soutien du président du CPAS de la Ville a tenu a réagir face aux réactions que suscitent les événements de lundi soir.

"Nous tenons à exprimer sans réserve notre consternation face aux injures antisémites visant un élu lors de son entrée dans le bâtiment. Cette attitude est profondément inacceptable et constitue une infraction à la loi. Nous tenons à rappeler avec force que notre engagement citoyen s’inscrit dans le respect de l’Etat de droit, des valeurs universelles de liberté, de paix, de respect et de tolérance et contre tout propos incitant à la haine, à la violence et au racisme".



Mais pour le comité, qui dit s'être réuni pacifiquement, le combat continue pour soutenir leur échevin : "ces propos abjects ne peuvent cependant détourner l’attention du véritable objectif des citoyens verviétois", réunis lundi, "à savoir réaffirmer leur soutien à la politique sociale visionnaire du Président du CPAS, saluer son dévouement de plusieurs années en faveur de Verviers et soutenir son action politique d’homme de gauche au profit de tous les Verviétois. Les citoyens présents à ce rassemblement aiment profondément Verviers et sont très inquiets de voir cette crise politique au sein du collège communal qui aura des conséquences graves pour l’avenir de Verviers. Nous sommes choqués de voir que des démocrates sont incapables de trouver des solutions à leurs divergences politiques, autrement que par une exclusion aussi rapide et brutale".

Le comité a également tenu à souligner que "les Verviétois présents connaissent Hasan Aydin, travaillent avec lui, reconnaissent ses compétences et son engagement pour défendre l’intérêt général et le bien public depuis plus de 20 ans, d’abord en tant que Conseiller Communal, ensuite en tant qu’Echevin des Travaux et actuellement en tant que Président du CPAS. Notre ville a besoin de représentant politique comme lui, efficace, proche des citoyens, soucieux des valeurs de solidarité, de justice sociale et de dialogue".