Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Nouveau rebondissement à Verviers. Ce dimanche, le Parti Socialiste et Ecolo se sont rencontrés pour analyser la situation politique à Verviers. Ces formations politiques, qui ont tous deux progressé en nombre de sièges après les élections communales d'octobre 2018, ont décidé de formerpour la construction d'une nouvelle majorité communale pour Verviers.

"Il s’agit à présent, après ces semaines difficiles de tensions et de blocages, d’initier une sortie de crise et d’apporter ensemble une réponse aux attentes des citoyens verviétois par des décisions sereines, qui garantissent la stabilité nécessaire à la mise en place d’un projet politique porteur de solutions", peut-on lire dans un communiqué commun envoyé ce lundi après-midi.



"Cette alliance de projets aura entre autres comme priorités le soutien aux commerçants et au redéploiement de l’activité commerciale au centre-ville, le développement d’une politique ambitieuse de mobilité alternative, la propreté publique et l’entretien des équipements publics sur tout le territoire de la commune, la végétalisation de l’espace public, la concrétisation des grands projets culturels (Grand-Théâtre et De Biolley), la mise en oeuvre d’une politique sociale à la hauteur des besoins des Verviétois, le soutien à l'enseignement communal et aux projets de cantines durables, le sport pour tous, la participation citoyenne ou encore la création d'une auberge de jeunesse pour favoriser le tourisme local en ces périodes de confinement", est-il encore écrit.



Pour répondre aux urgences sociales, sanitaires, économiques et climatiques, cette alliance progressiste forte d'au moins 14 sièges "est ouverte aux élus d'autres formations démocratiques, soucieux de construire rapidement un projet innovant, solidaire, participatif et durable, dans le prolongement des actions positives déjà entreprises dans l'actuel pacte de majorité et dans la vision des politiques ambitieuses du gouvernement wallon".