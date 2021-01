Le chantier Ville conviviale qui a débuté en août 2019 se poursuit à Verviers. Plusieurs phases sont actuellement en cours : la place Verte, le parc Fabiola et le square Chic-Chac , la rue du Manège et l’axe rue Xhavée – Crapaurue (impétrants), expliquent la bourgmestre et l'échevin des travaux Maxime Degey au travers d'un communiqué.



Léger retard



"En décembre dernier, nous avions annoncé la fermeture de l’axe Xhavée – Crapaurue en février, afin de débuter les travaux de voirie. Cette fermeture va être légèrement postposée, en raison des conditions climatiques. Nous sommes actuellement occupés à affiner le planning avec l’entrepreneur et le coordinateur de chantier. L’objectif est de réduire les nuisances au maximum et d’accélérer le chantier", précise-t-ils.