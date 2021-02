Ce mercredi, entre 09h30 et 15h15, la zone de police Vesdre a effectué un contrôle roulage rue du Peignage et rue des Combattants à Verviers.

La maison de police d’Ensival a effectué en tout deux contrôles circulation avec 7 policiers.



Le premier a été effectué rue du Peignage, de 9h30 à 11h45. Au total, 42 véhicules ont été contrôlés dont 27 ont reçu une Infraction pour non port de la ceinture de sécurité. On dénombre également 2 Infractions pour usage du GSM au volant, 1 PV d’outrage, 1 infraction pour stationnement sur emplacement pour handicapé, et 1 infraction de défaut d’assurance et de contrôle technique (le véhicule a dû être dépanné).

Le second contrôle a eu lieu rue des Combattants, de 13h15 à 15h15, lors duquel 32 véhicules ont été contrôlés parmi lesquels 17 ont reçu une infraction pour non port de la ceinture de sécurité et un PVA.