Les travaux pour la SWDE, RESA ainsi que VOO, ont débuté ce lundi 11 janvier dans la rue Crapaurue et ses venelles.



"La pose commencera du côté impair de la rue tout en réalisant la pose dans les venelles du cotés pair. L’accès aux différentes venelles sera interrompu le temps de l’ouverture et de la pose des nouvelles conduites dans celles - ci", indique la Ville de Verviers. "Dans la rue principale, la circulation sera maintenue comme elle l’est actuellement" (un sens unique de la place Verte vers le carrefour avec Thier Mère Dieu). La rue Laoureux restera accessible.



Ce lundi, 5 arbres seront en outre abattus au pied de la rue Crapaurue afin de permettre la pose et le remplacement des impétrants. Des arbres seront replantés à la fin de la phase de l’aménagement des trottoirs et de la voirie de la rue Crapaurue. "Ils seront remplacés par une essence plus adaptée au centre urbain que les arbres existants", explique la Ville : des Acercampestre 'Red Shine'. "Ces arbres sont de forme érigée et compacte, ce qui est plus adapté à des aménagements en centre ville compte tenu de l'espace disponible". Il s'agit de la même essence qui sera plantée dans la rue Xhavée.