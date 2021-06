Fumée blanche à Verviers : accord de majorité entre le PS, ses dissidents et le cartel Verviers Aude Quinet © BELGA

Le PS, ses dissidents et le cartel (MR, CDH et Nouveau Verviers) étaient réunis au Floréal, ce jeudi en fin de matinée. Cette rencontre s’est soldée par un accord sur la répartition des attributions de la future majorité. Les différentes formations vont désormais soumettre cet accord auprès de leurs instances respectives, au plus tard ce weekend. [...]