Verviers : accord entre le PS et les Indignés Verviers Aude Quinet © Belga

Première fumée blanche à Verviers. Ce week-end, un accord (verbal) est intervenu entre les négociateurs du PS et le camp de Muriel Targnion, les Indignés dont font partie les deux élus qui lui sont restés fidèles, Alexandre Loffet et Laurie Maréchal. Selon cet accord, Muriel Targnion restera bourgmestre et Alexandre Loffet échevin, mais ce dernier pour 20 mois seulement. [...]