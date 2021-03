Un trentenaire spadois a comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers où il est poursuivi pour des faits de viol, attentat à la pudeur et coups et blessures sur plusieurs de ses compagnes. Le ministère public a réclamé une peine de 66 mois de prison, soit 5 ans et demi, à son encontre. Si le prévenu a reconnu, lors de l'audience, avoir porté des coups à une jeune fille handicapée avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse, il conteste les viols et attentats à la pudeur pour lesquels deux autres jeunes femmes ont porté plainte.

"En décembre 2017 et en avril 2018, le prévenu s'est présenté au domicile de son ex-compagne. Il l'a plaquée contre le mur du couloir de son immeuble et l'a violée, alors même que son fils dormait dans la poussette", a indiqué la substitute du procureur du Roi. Le Spadois conteste ces faits et prétend qu'il s'agit d'une vengeance car la dame souhaitait récupérer de l'argent.

"Il est accusé d'avoir violé, le 26 et le 27 avril 2020, une autre jeune femme avec laquelle il avait pour habitude d'entretenir des relations sexuelles. Elle n'était pas consentante cette fois et le prévenu n'a pas respecté cette décision", a ajouté le ministère public. Des faits que le trentenaire nie, soulignant qu'ils ont passé la nuit ensemble et ont eu un nouveau rapport de lendemain.

Les faits de coups et blessures remontent, eux, au 23 mai 2019. Le Spadois est accusé d'avoir porté des coups à sa compagne, handicapée. La victime est aujourd'hui décédée, "mais un certificat médical atteste de différentes blessures, dont des plaies qui ne peuvent pas être la conséquence du fait que le prévenu l'a poussée, comme il le prétend", a indiqué la magistrate. "La victime a été étranglée, on l'a tirée par les cheveux et on l'a trainée sur plusieurs mètres", a-t-elle insisté, se disant inquiète au sujet de la personnalité du trentenaire.

"Sur les cinq relations que vous avez qualifiées de sérieuses, trois de vos compagnes ont porté plainte pour des violences physiques ou sexuelles. Toutes vous ont décrit comme jaloux, possessif voire harcelant", a détaillé le ministère public, qui réclame une peine sévère alors que le Spadois n'a exprimé aucune empathie pour ses victimes.

"J'ai trop de problèmes avec les femmes. La prochaine fois, avant de me mettre en couple, je leur demanderai de me signer un papier pour affirmer qu'elles sont d'accord d'avoir des relations avec moi", a déclaré le trentenaire qui affirme avoir réfléchi lors de sa détention préventive.

Une attitude qui n'a pas plu à la procureur du Roi, qui a réclamé une peine de 4 ans de prison pour les faits de mœurs ainsi qu'une peine de 18 mois supplémentaires pour les violences.

Pour la défense, une peine de prison n'aurait aucune utilité pour cet homme qui présente un léger retard mental. "On va le mettre dans une cage et puis ?", a interrogé son avocat, qui plaide en faveur d'une mesure probatoire qui permettrait de lui imposer un encadrement et un suivi.

Le tribunal se prononcera le 2 avril.