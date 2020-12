Comme chaque année, la Ville de Verviers a activé son Plan Grand Froid. Celui-ci, subsidié par le Service Public Wallonie, consiste à offrir un accueil inconditionnel et permanent, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux personnes en grande difficulté.

Il a débuté début novembre et se terminera fin mars. Le Relais social urbain de Verviers est chargé de la bonne coordination du Plan Grand Froid, en collaboration avec différents acteurs de terrain à savoir : le Plan de Prévention de la Ville de Verviers, le Dispositif d’urgence sociale du CPAS, la Croix-Rouge, L’Accueil, la Maison Marie-Louise, Téléservice, le Resto du Cœur et les associations de distribution d’aide alimentaire. "Quatre intervenants sociaux ont également été spécifiquement engagés pour assurer l’accueil de jour", indique l’échevin du Plan de prévention Antoine Lukoki.

Un nouvel accueil de jour

"Au vu de la situation sanitaire actuelle, il a fallu adapter les offres de service par rapport aux autres années", souligne-t-il. Ainsi, afin de respecter les mesures imposées par le gouvernement fédéral, notamment en matière de distanciation sociale, la Ville de Verviers a mis à disposition exceptionnellement, à titre gracieux, le hall omnisports de la Bulle de Gérardchamps (quai de la Vesdre 20), afin de pouvoir y accueillir les personnes fragilisées durant la journée. Elles pourront y boire un café et retrouver un peu de chaleur, de 10 à 17h les week-ends et jours fériés, et de 13h30 à 17h les autres jours.

La Croix-Rouge propose quant à elle en semaine, de 8 h 30 à 12 h, un petit-déjeuner et/ou un sandwich à emporter. À partir de 10 h jusque 12 h : un sandwich et soupe. Le sas reste ouvert en cas de grand froid.

A.Q.