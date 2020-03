Un premier lot de 2 hectares est mis en vente.

Le projet de revitalisation Un premier lot de 2 hectares… l’objectif à terme est de créer ici 210 logements. site verviétois Houget-Duesberg-Bosson avait été présenté en primeur par la Spi au Mipim à Cannes, salon international des professionnels de l’immobilier, en 2018. Et aujourd’hui, tout se met en place pour la revitalisation de ce site industriel de 4,5 hectares situé en bord de Vesdre et qui fut l’un des fleurons de l’industrie textile à Verviers. En effet, la vente d’un premier lot de 2 hectares, pour un potentiel d’une centaine de logements, démarre en ce mois de mars 2020. Les offres sont à déposer pour le 30 septembre 2020.

Déjà plusieurs marques d’intérêt (architectes, promoteurs, développeurs…) ont été constatées lors du salon de l’immobilier Mipim Ardent, organisé début mars au Val Benoît à Liège.

Pour rappel, le site HDB, ce sont donc près de 5 hectares situés au cœur du quartier d’Ensival déjà assainis par la Spi. Conformément au Masterplan approuvé par la Ville de Verviers et la Région, l’objectif est de développer ici 210 logements qualitatifs. “Nous souhaitons ici créer un véritable lieu de vie, axé sur la durabilité et sur le vivre ensemble”, précise-t-on à la Spi, “mais également développer une nouvelle offre de logements dans un cadre urbain de qualité, participer à la revitalisation générale du quartier d’Ensival et optimiser les qualités paysagères du site”.

Aujourd'hui, ce sont donc 2 hectares qui sont mis en vente, pour un potentiel de 100 logements. Outre le prix (42€/m²), “la qualité et l’aménagement du projet compteront pour 70 % des points. Nous voulons un véritable lieu de vie qui sera orienté vivre ensemble, durable, un aspect visuel soigné et une revitalisation générale du quartier”, assurait récemment l’échevin verviétois qui espère que 4 ou 5 projets seront déposés pour ce lot en bord de Vesdre.