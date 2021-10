Déjà durement frappé par les longues périodes de fermeture dues au Covid puis par les inondations de la mi-juillet, voilà que le Spirit of 66, a subi un autre préjudice, ce week-end, heureusement moins important que les précédents: un cambriolage, à quelques heures de la réouverture des portes de la célèbre salle de concerts verviétoise, ce mardi 5 octobre

Durant la nuit de samedi à dimanche, on s’est introduit dans le Spirit of 66, via la porte de secours. Le vol a été découvert dimanche matin et il s’est révélé heureusement sans guère de conséquences pour la réouverture imminente.

«On a volé l’ordinateur et quelques boissons, ce qui n’est finalement pas très grave», tempère Francis Geron, le patron de la salle de concerts, qui se serait toutefois bien passé de ce nouvel aléa.

Mais pas de problème donc pour la reprise des concerts. Dès ce mardi, le Spirit of 66 sera «on the road again».