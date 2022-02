Verviers : déménagement du service des archives rue Biolley Verviers Aude Quinet Le service sera dès lors fermé au public du 7 février au 1er avril 2022.

En raison du déménagement du Service des Archives (implantation de la place du Marché et implantation Pont-Sommeleville) vers ses nouveaux locaux rue Biolley, le service sera fermé au public du 7 février au 1er avril 2022.

Le rendez-vous est donné au mois d’avril pour recevoir à nouveau les lecteurs et chercheurs "dans les nouveaux locaux fonctionnels et accueillants."