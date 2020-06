Verviers Ambitions lance l'achat de chèques en ligne via sa nouvelle plateforme



Depuis une quinzaine d'années déjà, la cellule de gestion de centre-ville Verviers Ambitions se donne comme objectif de créer un environnement favorable au développement économique et social du centre-ville de Verviers, soit plus de 400 acteurs économiques (commerçants, restaurateurs, associations...). Parmi ses missions, l'ASBL soutien le commerce local. Outre le partenariat public, avec la Ville de Verviers notamment, "depuis deux ans, nous avons renforcé le partenariat privé qui nous permet de mettre en place des actions au service des commerçants en centre-ville", avec 24 membres en deux ans, explique Martine Job, directrice de Verviers Ambitions.



Parmi ces actions, Verviers-Ambitions se dote d'un nouveau site Internet www.verviers-ambitions.be, mis en ligne depuis un mois, "qui a comme caractéristique d'être interactif", présente Martine Job. On y retrouve l'ensemble des commerces situés en centre-ville de la Cité lainière, accompagnés de photos, des coordonnées (adresse, contact, page Facebook...). "Il est aussi possible de rechercher une cellule vide, ce qui est intéressant pour les investisseurs, par rue ou par surface nécessaire", ajoute la directrice. Autre nouveauté : le consommateur y retrouve également la liste des commerçants (53 en centre-ville) ayant développé un service e-commerce pour l'achat en ligne. "On a vu l'importance de cet outil durant le confinement". Enfin, le site a pour intérêt d'expliquer le stationnement ou les travaux en cours en ville, dont "les infos sont mises à jour tous les jours par la Ville".

En complément des chèques-commerces de la Ville



Autre nouveauté, au vu du contexte de crise économique actuel, l'ASBL propose dès ce 1er juillet, des "Chèques ambitions" en vue de soutenir les commerçants. Concrètement, chaque Verviétois ou dirigeant d'entreprise "va pouvoir acheter des chèques d'un montant de 5 à 90 euros via la plateforme" qui pourront ensuite être dépensés dans les commerces du centre-ville.



Quid alors des chèques commerces de la Ville ? "Ils sont complémentaires. On pourrait à terme fusionner les deux", confient la directrice et l'échevin du Commerce Antoine Lukoki. Directement disponible, et remboursable, "pour une aide rapide", le chèque Ambition permettrait de combler l'absence du Chèque commerce qui ne devrait arriver que pour septembre.



Enfin, 22 commerces sont affiliés à l'application Joyn, permettant "de faire circuler les gens d'un commerce à l'autre" par l'offre de bons d'achat. Un système qui repose sur 25 000 euros de subside de la ville, 2500 de Verviers-Ambitions et 1000 euros de l'Association des commerçants.