Un système de garde de nuit durant la semaine (lundi au jeudi) sera mis enn place dès le 3 février

L'association des médecins généralistes de l'est francophone (AGEF) achève, par la mise en place dès le 3 février prochain d'un système de garde de nuit durant la semaine (lundi au jeudi), la réforme complète des gardes dans l'arrondissement de Verviers. Elle applique ainsi, à quelques aménagements près, le système mis en place il y a cinq ans pour les week-ends et jours fériés. Ce système permet, en fonction des symptômes décrits lors de l'appel au centre des urgences 112 basé à Arlon, d'orienter le patient vers les urgences ou le service de garde de médecine générale. Dans ce second cas, les secrétaires proposent alors aux patients un rendez-vous dans l'un des sept postes ouverts en journée (Verviers, Henri-Chapelle, Saint-Vith, Eupen, Malmedy, Spa et Grand-Halleux) ou dans l'un des trois accessibles de nuit (Verviers, Saint-Vith, Stavelot).

Jusqu'ici, durant les nuits de semaine, le système de garde reposait sur 13 zones avec des modalités d'organisation souvent très différentes. Il ne garantissait pas la continuité des soins de santé et imposait aux médecins de certaines régions, principalement dans le sud de l'arrondissement, des gardes à répétition, freinant ainsi l'installation de jeunes confrères.

Cette réforme a pour but de réduire la fréquence des gardes, qui variait en moyenne entre 20 et 30 gardes par an, à les sécuriser et à uniformiser sur l'ensemble de l'arrondissement de Verviers le fonctionnement entre la semaine et le week-end.

Dès le 3 février, le service de garde de semaine sera opérationnel de 19h00 à 8h00, du lundi au jeudi hors jours fériés. Deux médecins, l'un pour la zone nord - en ce compris Lontzen et la Calamine -, centralisé à Verviers, et un second pour la zone sud, au départ de Stavelot, assureront ces gardes. Un médecin réserviste interviendra en deuxième ligne en cas de débordement ou de défection de dernière minute.

Pour les habitants des communes germanophones, rien ne change puisqu'ils devront toujours appeler les numéros uniques propres à chacune de leurs communes.

Le numéro unique pour atteindre le service de garde sera désormais le 1733.