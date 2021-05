Le 15 octobre 2019, le collège communal décidait d’inscrire la Ville de Verviers dans le projet « Génération sans tabac » et de faire de ses plaines communales des espaces sans fumée. En prenant cette résolution forte, le collège souhaiter ainsi lutter activement contre la normalisation de l’usage du tabac "et contre le tabagisme passif mais aussi améliorer le cadre de vie des plus jeunes et renforcer la propreté en limitant la présence de mégots sur la voie publique et en particulier dans les bacs à sable. Loin de tout ostracisme envers les fumeurs, il nous tenait à cœur d’essayer de susciter l’adhésion la plus large possible afin que faire de ces plaines des environnements sans tabac deviennent une sorte d’évidence", explique l'échevine de la Santé Sophie Lambert.



Aujourd’hui, après de longs mois d’attente, la première « plaine sans tabac » sera opérationnelle dès ce lundi 31 mai. "Toutes les autres seront prochainement aménagées", indique l'échevine. A divers endroits dans cette plaine, les Verviétois retrouveront des rappels visuels mais aussi des phrases invitant à la réflexion sur l’impact que peut avoir la consommation de tabac sur la jeune génération.



Le numéro gratuit d'aide au sevrage tabagique de la Fondation contre le Cancer 08 00/111 00 - Entre 15 h et 19 h. Il offre un accompagnement personnalisé réalisé par un tabacologue tout au long du sevrag.