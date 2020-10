La Ville de Verviers signale deux chantiers qui vont perturber la circulation ces prochains jours.

Le premier concerne la rue du Centre.

La Société BAM Galère va démonter l’installation de chantier, dans son tronçon compris entre la rue des Ecoles et la Chaussée de Heusy, le 12 octobre de 18h à 20h. Une déviation sera mise en place.

Vu la configuration des lieux, la circulation sera interdite à tous conducteurs, en excepté circulation locale et en voie sans issue.

Un itinéraire complet de déviation sera établi par l’entrepreneur, en collaboration avec les différents services techniques.

Il sera veillé particulièrement à la commodité et la sécurité de passage des services de secours, des piétons et au libre accès des propriétés riveraines.

Les riverains seront informés par écrit via l’entrepreneur de l’évolution et l’avancement ainsi que des contraintes du chantier.

Sécurisation de bâtiments



Le deuxième concerne la rue Spintay.

En raison de la sécurisation de bâtiments de la rue, la circulation y sera interdite du 13 au 15 octobre. Un itinéraire de déviation est prévu.

La rue Spintay sera dès lors interdite à tous conducteur en excepté circulation locale en voie sans issue du 13/10/2020 au 15/10/2020 pour cause de chantier sur l'immeuble à sécuriser.



Un itinéraire complet de déviation sera établi par l'entrerpreneur, en collaboration avec les divers services techniques via la rue du Marteau, le Pont du Chêne, la rue de Dison, la rue de la Montagne, la rue du Châtelet et la rue Fyon.