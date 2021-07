C'est ce vendredi soir, sauf rebondissement de dernière minutes (on ne sait jamais à Verviers) que le le Conseil communal sera amené à voter une motion de méfiance collective afin d’installer un nouveau Collège.

Cette motion est le résultat d’une année de crise. "C’est donc sans triomphalisme que nous avons décidé de déposer cette motion afin d’installer une majorité stable pour gouverner Verviers, composée d’élus qui ont décidé de prendre leurs responsabilités afin de préserver l’intérêt général" explique la Bougmestre sortante et... entrante, Muriel Targnion.

Si tout se passe comme prévu, les nouveaux échevins et leurs attributions seront les suivantes :

Muriel Targnon ser donc bourgmestre et aura comme compétence : Administration générale, Secrétariat, Protocole, Police administrative, Sécurité civile et sanitaire, Lutte contre le Radicalisme, Affaires électorales, Passeports, Permis de conduire, Casier judiciaire, PLANU, R.G.P.D., Relations et Communication extérieures, Intercommunales, Transversalité, Tutelle sur la R.C.A., Coordination de la Politique de la PDU et de la Politique intégrée de la ville, Sanctions administratives communales

Le 1er échvin sera Maxime Degey. Il aura les attributions suivantes : Travaux, Mobilité, Gestion courante des Energies, Informatique, Agriculture, Bien-Etre animal, Associations patriotiques

Sophie Lambert sera 2e échevine, chargées de la santé, de logement, de l'égalité des chances, de l'instruction publique, des Familles, des Droits des Femmes, du Vervibus

Le 3e échevin devrait être Jean-François Chefneux et sera échevin de la Culture, du Tourisme, de la Participation citoyenne, de l'Environnement et de la Transition écologique, Smartcities, Propreté publique et Gestion des Déchets, FEDER (suivi administratif et préparation de la future programmation en partenariat avec la Bourgmestre), Permis d’Environnement

Cécile Ozer occupera le poste de 4e échevine avec pour charge le commerce, les affaires économiques, les plaines et la petite enfance. Cela concerne le éveloppement local, Emploi, Insertion professionnelle, Hub créatif, Permis d’Implantations commerciales excepté les permis intégrés Accueil extrascolaire, Animation des Plaines et des Espaces de Convivialité, Plaines, Petite Enfance, Régie des Quartiers, Tutelle du C.P.A.S., Présidence de Verviers Ambitions, Personnes handicapées, M.E.C.A, Vie associative, Cultes

Alexandre Loffet sera également au collège et aura comme compétences : les Finances, les Ressources humaines et sera Officier de l'Etat civil

Freddy Breuwer sera quant à lui échevin du Développement territorial, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine privé, Rénovation urbaine, Gestion locative des Biens communaux, Permis intégrés, Acquisitions et ventes d'immeubles

Konda Antoine Lukoki sera échevin de la Population, de l’enseignement artistique, de l'Animation de la Ville, des Sports, de l'Interculturalité et de la Jeunesse

Enfin, la prsidence du CPAS reviendra à Gaelle Denys.