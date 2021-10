Alors qu’Eupen et Limbourg ont à l’unanimité suscité du respect et de l’admiration pour la gestion de la crise,explique le parti dans un communiqué.

Selon les déclarations de Sophie Lambert, la situation de crise a été gérée de manière catastrophique. Les citoyens n’ont pas été prévenus de la recommandation d’évacuation à cause de déficiences graves au niveau de la communication avec les services communaux. "Elle a également reconnu à la fois sa méconnaissance du Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI), de la Cellule de crise (Planu) et de l’Incident and Crisis Management System (ICMS). Verviers est également une des rares villes à n’avoir pas encodé les informations essentielles dans ce programme de gestion de crise !"

Ecolo Verviers avait déjà proposé lors du précédent conseil communal la création d'une commission communale spéciale inondations, "afin de pouvoir faire un état des lieux complet des informations disponibles et des actions pour apporter des réponses aux attentes de la population. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu’il s’est passé et les réponses apportées par le politique aux dysfonctionnements afin de ne plus vivre dans la peur de nouvelles catastrophes mortelles !".

"La majorité en place PS-MR-NV-CDH avait refusé notre demande de commission et le PTB s’était abstenu. Les déclarations édifiantes de Mme Lambert renforcent l’hypothèse de manquements graves, qu’il faut pouvoir éclairer sans délai, trois mois après les inondations. Pour Écolo Verviers, un nouveau refus de la mise en place de la commission serait incompréhensible".

Face aux déclaration de Sophie Lambert, Ecolo demande en urgence trois actions concrètes à la nouvelle majorité pour faire la lumière sur les dysfonctionnements, mais aussi assurer au plus vite une meilleure préparation pour faire face à toute nouvelle crise:

La mise en place d’une commission communale spéciale inondations; Ecolo déposera le point en urgence pour le conseil communal du 25 octobre 2021 (celui-ci devra être voté au 2/3 pour être accepté) ;

Un audit sur la gestion organisationnelle et la communication entre le Collège communal et notre administration;

Une formation pour l’ensemble des membres du Collège et le top management de l’administration communale sur la gestion de crise et la gestion des risques.

Ecolo Verviers appelle donc les membres du collège de la ville de Verviers, et de la nouvelle majorité, à prendre toute la mesure de la gravité de la situation et à agir sans tarder pour tirer toutes les leçons qui s’imposent suite à cette crise, certes exceptionnelle, "mais qui a mis en lumière de profonds problèmes de communication, de coordination et d’évaluation des décisions prises".