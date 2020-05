Le chantier de sécurisation durera 20 jours ouvrables

Le service des Travaux de la Ville de Liège a fait savoir que la berge de la Vesdre, au niveau du quai des Récollets, s'était effondrée... Ce lundi 27 avril, un chantier a donc débuté pour une durée de 20 jours ouvrable. Le site a dans un premier temps été sécurisé pour empêcher la circulation piétonne promenade des Récollets. "L’intervention n’avait pas été possible jusqu’à présent car l’eau et le courant étaient importants", ont indiqué les autorités.

Concrètemnet, les engins doivent circuler dans le lit du cours d’eau. "Pour cela le Service de la pêche a dû donner son accord pour que le travail soit réalisé hors période de fraie des poissons. L’entreprise Marcel Barguette s’est rendue sur place afin d’estimer si le niveau de l’eau était acceptable pour débuter ces travaux. Des terrassements seront réalisés sur une longueur d’environ 16m et les gabions endommagés seront évacués. Des « blocs légo béton empilables » seront posés. Le remblayage sera effectué avec des matériaux issus du terrassement (si réutilisable) et/ou apport de matériaux de sous fondation. La réfection du revêtement de la zone de travail en asphalte sera également refaite".

À noter que la mise en place d’une déviation de la Vesdre afin d’assécher la zone de travail a été nécessaire.

Enfin, les autorités verviétoises ont égalemnet fait savoir que plusieurs autres "désordres" ont été constatés dans le bois et la promenade des Récollets... éboulement d'un arbre et de rochers, effondrement d'un arbre de grande dimension, emportant avec lui le talus et rendant instable le terrain en contrehaut... un bureau d'étude devra être désigné.