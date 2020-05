En mars 2019, la commune de Verviers a répondu à un appel à projet lancé par le ministre de l’environnement de la région wallonne proposant l’élaboration d’un plan local de propreté. La Ville a été sélectionnée et fait à présent partie des 60 communes pilotes de ce projet.

Le début du processus d’élaboration du plan s’est déroulé dans l’ombre, mais mardi débutait la séquence 4 du projet, qui en compte 8 au total. Cette étape vise à récolter l’avis de la population. Initialement, les élus devaient rencontrer des acteurs locaux comme des policiers, des gardiens de la paix, des scouts, ou encore des commerçants, afin qu’ils fassent part de leur vision de la situation. Finalement, coronavirus oblige, cette phase consultative a dû être revisitée au goût du jour.

La version 2.0 offre a tous les résidents de la commune de Verviers la possibilité de faire part via un site internet de leurs constats. Pour se faire, les citoyens sont invités à se rendre sur la plateforme http://www.propretecommunale-monavis.be.

Ainsi du 26 mai au 7 juin prochain, tous les types de constats en matière de propreté peuvent être signalés et localisés sur ce site internet. Cette étape intitulée "localisation des points noirs", permet de mettre en lumière des situations variées allant du trottoir mal entretenu aux mégots jetés sur la voie publique, en passant par les dépôts importants d’immondices en pleine nature.

Après analyse des résultats, une seconde consultation de la population sera effectuée via la même plateforme du 15 juin au 5 juillet. Cette fois la population pourra proposer des solutions aux différents problèmes identifiés.

"Sans bilan il est impossible d’avancer", explique Jean-François Chefneux, échevin en charge de la propreté. Il poursuit "si demain on se rend compte qu’on est à 0 en matière de propreté et que dans un an on est à 1, on aura bien avancé".