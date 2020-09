Récemment, la Ville de Verviers a hérité de dons privés. Il s’agit, tout d’abord, du fonds d’archives du baron Yvan Simonis. Celui qui, fin du XVIIIe siècle, a contribué à l’essor de Verviers en y faisant venir William Cockerill. Il s’agit de 500 documents, soit "cinq mètres de papiers", issus "d’archives familiales richissimes au cœur de l’entreprise du textile" , s’est réjoui l’historien verviétois Freddy Joris. "C’est une source exceptionnelle pour faire l’histoire de ce qui a été la principale famille verviétoise."

Le deuxième fonds concerne l’historien Jacques Wynants, spécialiste de l’histoire du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale. "On a reçu 3 000 entrées, ce qui représente 110 boîtes d’archives" , précise celui qui les a toutes ouvertes durant six mois. "On a 15 000 fiches par nom et 10 000 par thème. C’est une mine d’or inestimable ! On a notamment 500 documents sur la résistance à Verviers durant la Seconde Guerre mondiale et 174 interviews de personnes qui ont participé à cette guerre."

Ces deux fonds, l’historien les a inventoriés au sein d’un livre désormais accessible aux chercheurs, en version papier et numérique : Les Fonds Jacques Wynants et Yvan Simonis aux Archives de Verviers. Stockés aux archives communales, les fonds déménageront d’ici la fin de l’année, voire début 2021, sur le site de l’hôtel de Biolley, futur pôle muséal de la ville.