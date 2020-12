Lors du Collège communal de ce 10 décembre, les autorités communales verviétoises ont validé la proposition du service de la Santé visant à offrir quelque 800 masques au Centre Fedasil de Liège, "ceci afin de remédier au manque de ce type de protection pour les personnes actuellement accueillies dans cette structure", a fait savoir l’échevine de la Santé, Sophie Lambert.

En effet, le 12 novembre dernier, la Ville de Verviers apprenait que le centre Fedasil de Liège faisait actuellement face à une pénurie de matériel et plus particulièrement était en manque de masques…

"Sensible à la problématique et soucieuse de pouvoir venir en aide, j’ai, en ma qualité d’échevine de la Santé et de l’Égalité des Chances de Verviers, immédiatement chargé mon service Santé d’étudier la possibilité de fournir des masques au centre Fedasil sur base du stock encore disponible", poursuit l’échevine, qui rappelle que lors de la première vague de l’épidémie, la Ville de Verviers avait fait l’acquisition de plusieurs milliers de masques en tissu. Pour rappel toujours, ces masques avaient été distribués gratuitement à l’ensemble des citoyens verviétois.

"Je tiens à rappeler qu’en cette période troublée, la solidarité est plus que jamais de mise".