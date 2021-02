Suite aux fortes chutes de neige et l’importante accumulation sur le territoire de Verviers, quatre arbres sont tombés dans la promenades des Récollets. D''autres sont en suspension. Les pompiers en ont abattu deux.

Vu la demande introduite en date du 08 janvier 2021, émanant de la zone de secours et relayée par l'échevin des Travaux Maxime Degey visant à obtenir des mesures en vue d’interdire l’accès à la promenade des Récollets; et vu la nécessité, pour des raisons de sécurité, de prendre des mesures de circulation routière, la bourgmestre a pris un arrêté ce mardi, interdisant l'accès et la circulation sur le site, excepté pour les services techniques, la zone de police et la zone de secours.

Des barrières de type "Nadar" seront placées aux entrées de ladite promenade.



"Une réflexion est en cours pour remettre cet espace aux normes", signale enfin l'échevin des Travaux Maxime Degey.