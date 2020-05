Les travaux de démontage ont débuté

Le chantier de démontage et de restauration de la Fontaine David, située place Verte à Verviers (face au Grand Bazar), a débuté le lundi 11 mai. Ce chantier qui s'inscrit dans le cadre des travaux "Verviers Ville Conviviale", vise une restauration complète et à l'identique de ce patrimoine verviétois.

Concrètement, "elle sera complètement restaurée et dans sa nouvelle version, elle sera entourée d’un nuage de brume", précise-t-on à la Ville de Verviers. "Après un gommage in situ destiné à nettoyer la pierre et à révéler les fissures et autres désordres, chaque pierre est numérotée et repérée avant sa dépose pour garantir sa repose à l’emplacement d’origine. Une partie des pierres de la fontaine sera ensuite démontée pierre par pierre pour être restaurée sur site par les tailleurs de pierre".

On précise encore à Verviers que toutes les pierres qui sont en bon état seront conservées et si certaines sont cassées ou fissurées, il s'agira de les recoller. Les pierres qui s'avèreront toutefois trop dégradées seront remplacées à l'identique.

Après cette étape, le travail de remontage pourra avoir lieu tandis que les pièces de fontainerie seront "refaites à neuf pour permettre la mise en fonctionnement de la fontaine".