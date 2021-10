L’auditeur du Conseil d’État, qui représente le ministère public au sein de la haute instance juridique du pays, est catégorique. Il demande le rejet pur et simple de la demande de suspension de la motion qui a installé le nouveau collège communal emmené par la bourgmestre Muriel Targnion (avec des ex-PS, PS, MR, cdH et Nouveau Verviers). Parce que, selon lui, le recours introduit par Hasan Aydin ne comporte aucun «moyen sérieux», conclut-il dans son rapport, c’est-à-dire qu’aucun motif invoqué n’a de valeur juridique.

Pour rappel, ce recours en suspension (mais aussi en annulation, comme on l’évoquera plus loin) a été introduit par Hasan Aydin (PS), alors qu’il n’avait pas été reconduit dans le nouveau collège (il avait lui-même refusé en dernière minute, au sein du PS, d’être échevin), après avoir été président du CPAS dans le précédent.

Pour l’auditeur donc, aucun des arguments invoqués par Hasan Aydin n’est valable et il les démonte un par un dans un rapport de 15 pages.

Arguments pas valables

L’argument que la nouvelle motion de méfiance collective pour un nouveau pacte de majorité a été voté moins d’un an (délai légal) que la précédente par le conseil communal? Rejeté car comme la motion précédente a été retirée par le conseil communal après avoir été suspendue par le Conseil d’État, il s’agit d’un acte administratif qui a été supprimé. C’est comme s’il n’avait jamais existé et il n’y a donc aucun délai pour en prendre un autre.

Idem pour la contestation que Sophie Lambert reste échevine alors qu’elle aurait dû ne plus l’être, selon Hasan Aydin, après avoir renoncé au mayorat dans la motion précédente (annulée).

L’auditeur ne trouve «pas pertinente» la question concernant le fait que Muriel Targnion reste bourgmestre alors qu’elle a été exclue de son parti (le PS), «l’appartenance à un parti politique n’étant pas requise pour être élu», observe-t-il, en ajoutant que «les querelles internes à un parti ne pourraient déteindre sur la régularité de l’élection et le choix de Muriel Targnion n’a pas tenu à son appartenance, ou non, au parti socialiste mais à la simple application» du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vigueur en Région wallonne.

Discrimination?

Hasan Aydin a aussi soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle majorité mais de la même que précédemment mais avec une seule différence: son absence à lui.

«Il n’est pas exact de soutenir que l’ancien collège serait reconduit à la seule exception du requérant. Outre la présentation d’une nouvelle présidente du centre public d’action sociale en remplacement de l’intéressé, la quatrième échevine, Cécile Ozer, ne faisait pas partie de l’équipe précédente, quand Sylvia Belly ne figure plus au nombre des échevins. L’ordre des échevins est aussi modifié, Sophie Lambert devenant deuxième échevin», observe l’auditeur du Conseil d’État. Lequel ajoute que «même si c’était le cas, il a déjà été admis, au niveau fédéral, qu’un nouveau gouvernement puisse être présenté comportant des ministres qui faisaient partie de l’ancienne équipe».

Enfin, l’auditeur s’est penché sur l’argument d’urgence selon lequel Hasan Aydin «ferait figure de bouc émissaire, compromettant son avenir politique à trois ans des prochaines élections communales». Pour lui, «que les chances du requérant aux prochaines élections soient compromises serait douteux, étant donné que le scrutin ne devrait se dérouler qu’en octobre 2024».

Procédure vite expédiée?

La demande de rejet de l’auditeur ne constitue pas une décision mais il faut savoir que dans la grande majorité des cas, le Conseil d’État suit l’avis du ministère public. Elle ne porte aussi que sur la demande de suspension. Or le recours d’Hasan Aydin porte non seulement sur la suspension (à titre transitoire) mais aussi sur l’annulation (définitive) de la motion pour la nouvelle majorité qu’il attaque en justice. Cette demande d’annulation fait donc l’objet d’une autre procédure, même si elle est forcément liée, au niveau du contenu, à celle demande en suspension.

Il s’agit d’une procédure beaucoup plus longue, qui peut généralement prendre des mois voire des années. Or, ici, le Conseil d’État semble l’accélérer, avec une audience déjà à la fin du mois de novembre. Comme pour vite purger ce dossier?