Michaël, 29 ans, a écopé d’une amende de 2 400 euros avec sursis et une interdiction de détenir des chiens pour une durée de 5 ans devant le tribunal correctionnel de Huy pour avoir violemment tabassé son chien. C’est après la diffusion d’une vidéo montrant les faits sur les réseaux sociaux que les autorités ont été averties des faits.

En effet, c’est le suspect lui-même qui s’est rendu au commissariat pour demander le retrait de la vidéo… Le 22 août 2020, une personne a filmé Michaël alors qu’il tabassait son chien, un Border Collie. La vidéo montre le suspect derrière une porte.

Il est accroupi sur le chien. Il le maintient entre ses jambes et lui porte de violents coups de poing à la tête. L’animal hurle de douleur près chaque coup. Le suspect a ensuite pressé la gueule de l’animal au sol, lui a crié dessus et l’a étranglé. Il a saisit le chien par la peau du cou et l’a soulevé d’un mètre de haut avant de le jeter violemment au sol ! La vidéo a été publiée sur Facebook. Michaël en a été averti. Il s’est rendu dans un commissariat pour demander que cette vidéo soit supprimée du réseau social.

Le suspect n’a pas contesté les faits. " C’est bien moi qui ai porté des coups à mon chien", a indiqué Michaël à la juge. "Il s’en est pris à mon fils d'un an et dix mois et j’ai eu une mauvaise réaction. J’ai eu l’impression qu’il mordait mon enfant. Mais c’était une pincette. Cela ne justifie pas mon comportement. Je me suis laissé submerger par la colère et j’ai mal réagi." Le chien a rapidement été placé dans la famille avant d’être pris en charge par une association. L’homme était en médiation pénale pour des coups portés à sa compagne lors de sa comparution devant le tribunal.