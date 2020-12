Le tribunal correctionnel de Verviers a examiné, un dossier relatif à trois vols avec violences commis entre le 12 septembre 2019 et le 6 janvier 2020. Trois prévenus, dont un qui est détenu, étaient cités à comparaître dans le cadre de cette affaire. Il est reproché au principal prévenu d'avoir commis trois vols avec violences et menaces avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis de nuit par deux personnes et que des armes, ou des objets qui y ressemblent ont été utilisés.

La première prévention remonte au 12 septembre 2019. Ce jour-là, deux individus encagoulés menacent une femme enceinte qui fait son plein d'essence à Visé, vers 23h40. L'un d'eux s'empare de sa voiture et prend la fuite tandis que le second s'en va avec un autre véhicule.

Les deux autres faits concernent le principal prévenu et sa compagne. Ils sont accusés de s'être attaqués à une pharmacie d'Olne le 22 novembre 2019 ainsi qu'à un magasin de vêtements hervien, le 6 janvier 2020.

"Le pharmacien a été tenu en joue par le prévenu afin de se faire remettre la caisse. Par la suite, le prévenu a violemment frappé un client qui voulait quitter les lieux", a indiqué le parquet.

Quelques semaines plus tard, le 6 janvier 2020, le couple s'en est pris à un magasin de vêtements à Herve. "Suite à l'épisode de la pharmacie, le couple s'était, cette fois, muni de colsons afin de maitriser la vendeuse ou d'éventuels clients", a indiqué le ministère public qui a souligné la participation de la prévenue au colsonnage de la victime.

Malgré les regrets exprimés à l'audience, le parquet n'a pas été convaincus par ces explications et réclame des peines sévères de respectivement 6 ans et 4 ans de prison pour le prévenu principal et sa compagne et 3 ans pour celui qui nie son implication. Par ailleurs, les prévenus risquent une peine d'un an de prison supplémentaire pour les infractions relatives au port d'arme.

Jugement le 5 janvier.