14 prévenus sont poursuivis pour un importan trafic de drogue

Le parquet de Verviers a requis mardi devant le tribunal correctionnel des peines s'échelonnant entre un et six ans de prison à l'encontre de 14 prévenus impliqués comme dirigeants, logisticiens ou livreurs dans un trafic de cocaïne implanté à Verviers, plus particulièrement dans le quartier d'Hodimont. Les faits se sont déroulés entre 2016 et le printemps 2019, période à laquelle les deux dirigeants, deux cousins originaires du Maroc, ont été interpellés à Tarragone, dans le Nord de l'Espagne. En janvier 2018, deux dossiers distincts se trouvaient déjà à l'information à l'encontre d'Azzedine B. (39 ans), domicilié à Pepinster et d'Abdelkader B. (46 ans), résidant à Dison. Tous deux étaient suspectés de se livrer à un trafic de cocaïne sur Verviers.

Grâce à l'interception, en janvier 2018, d'un individu connu pour se livrer en cocaïne sur Verviers et la revendre dans la région de Stavelot-Malmedy, la piste menant à Azzedine permettait d'être confirmée au départ de la rue Lucien Defays à Verviers.

Les clients contactaient Azzedine. Ce dernier confirmait la commande au livreur qui attendait alors le client qui était servi selon le mode "drive in". Des observations ont permis de confirmer ce dispositif jusqu'en septembre 2018, date à laquelle le service livraison s'est déplacée de quelques centaines de mètres, du côté du pont Léopold.

Les mêmes observations ont pu relier cette filière au nom d'Abdelkader B. et à un frère et une sœur d'origine turque, domiciliés dans le quartier et servant de logisticiens. Grâce à eux, les vendeurs, en provenance d'Espagne essentiellement, se relayaient tous les trois à quatre mois. Ils étaient logés à différentes adresses sur Verviers et Dison.

Le dossier, mis à l'instruction, aboutira à des perquisitions en mars 2019 aux adresses apparaissant dans le dossier. Les deux cousins, considérés comme dirigeants du trafic, ainsi qu'un des principaux vendeurs, seront quant à eux arrêtés au printemps 2019 à Tarragone (Catalogne).

Le parquet a requis six ans ferme à l'encontre d'Azzedine et 55 mois contre Abdelkader. Les logisticiens risquent de 15 mois à 30 mois et les livreurs entre un et trois ans.

Les plaidoiries se dérouleront le 12 mai.