L’ancien bourgmestre de Verviers Marc Elsen (CDH) a annoncé dimanche sa démission prochaine du conseil communal pour cause de désaccords avec son parti dans la crise qui a agité la cité lainière cet été. Depuis, il restait à savoir qui prendrait sa place comme conseil communal. Ce sera Jean-Bernard Van Bossche, actuel conseiller du CPAS.



3e suppléant, il n'était pourtant pas le premier sur la liste pour occuper cette fonction mais il se trouve que Emma Bellefontaine a arrêté la politique en début de mandature tandis que Bernard Carton ne vit plus à Verviers.



Agé de 56 ans, cet enseignant lambermontois, qui était déjà conseiller CPAS lors de la précédente législature, a accepté ce nouveau mandat de conseiller communal qui sera acté lors du prochain conseil communal du 14 septembre, lors duquel la démission de Marc Elsen sera inscrite à l'ordre du jour.

Dans les prochains jours, un appel à candidature interne sera lancé en vue de désigner les deux nouveaux conseillers CPAS. "Personnellement, je suis pour que Jean-Bernard puisse rester conseiller CPAS", nous confie la future échevine CDH Cécile Ozer. "Ce serait l'occasion de faire le lien entre la Ville et le CPAS et ainsi de développer plus de synergies".



Un appel à candidature interne est également prévu pour trouver un nouveau président CDH verviétois. Luc Mathues avait pour rappel remis sa lettre de démission le 21 août dernier. L'appel doit se faire dans les trois mois suivant la démission de celui-ci. Le bureau de parti, lui, ne bougera pas.

Quant à Claude Orban, proche de Marc Elsen, dont on s'attendait qu'il suive le pas vers la démission, il souhaite poursuivre son action au CDH comme conseiller communal.