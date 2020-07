L'opération du conseiller communal socialiste verviétois a parfaitement réussi



Le jeudi 18 juin dernier, le conseiller communal à Verviers et chef de groupe Jean-François Istasse (PS) subissait une transplantation rénale au CHU de Liège. Depuis le 30 janvier, l'homme était soigné en dialyse rénale au CHR Verviers.



"L’opération a parfaitement réussi et je suis actuellement en convalescence accélérée et en bonne forme", rassure-t-il au travers d'un communiqué.

"A cette occasion je me dois de remercier très chaleureusement tous les personnels du Service de transplantation du CHU de Liège et du service de Dialyse rénale du CHR Verviers, sous la direction de Mme la Doctoresse Parotte. Je veux témoigner d’une énorme reconnaissance envers tous ces personnels, médecins, infirmières et autres pour leur compétence, leur dévouement et leur sens des relations humaines. D’autant plus que tous ces personnels ont montré un professionnalisme exceptionnel au plus fort de la crise du Covid 19". Celui qui est aussi président honoraire du Parlement de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles tiens aussi "à remercier aussi tout ce qui a continué à être fait, en même temps et avec beaucoup de courage pour tous les autres patients atteints par des pathologies étrangères au coronavirus".

Enfin, le conseiller communal souligne "la parfaite coordination entre le CHU de Liège et le CHR de Verviers, ce qui augure bien de l’avenir des relations entre ces deux institutions hospitalières, tout autant indispensables que complémentaires".