La cour d’appel de Liège a condamné Ozkan, un Verviétois à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour avoir commis un attentat à la pudeur sur la fille de sa compagne, un enfant alors âgé de douze ans à l’époque des faits. La cour a estimé que les faits ne pouvaient pas faire l’objet d’une absorption de peine avec une précédente condamnation du tribunal correctionnel de Verviers pour harcèlement envers la mère de la fillette. Le 24 avril 2019, l’adolescente a appelé sa mère à l’aide. Ce jour-là, la maman de la jeune fille était partie chez son frère qui habite à quelques pas de son domicile à Verviers. “Ma fille m’a envoyé un message me suppliant de revenir à la maison”, a expliqué la maman devant la cour d’appel de Liège.

“Je lui ai directement téléphoné, mais elle a raccroché. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas répondre. Je lui ai dit qu’elle me faisait vraiment peur.” Très inquiète, la maman s’est précipité chez elle. “J'ai accouru chez moi et ma fille était en pleurs. Elle m'a expliqué qu’il lui avait demandé de toucher son sexe et l’avait embrassée.”

La dame n’en croyait pas ses oreilles. Elle a voulu avoir des explications de la part de l’homme. Mais ce dernier n’était pas enclin à s’expliquer. “Il s’est directement énervé. Il s’est habillé. Il a pris son GSM et son chargeur. Il est parti en Turquie. Son patron n’était même pas au courant ! Il avait prévu son coup”, a estimé la maman. Lors de sa comparution devant les magistrats de la cour, le prévenu a nié les faits. “Ces choses-là ne sont pas arrivées”, a-t-il expliqué. “Elle l’a inventé ou rêvé.” Le parquet général ne s’était pas opposé à une absorption de la peine. Mais la cour a estimé qu’une peine complémentaire était nécessaire à réprimer ces faits.