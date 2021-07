Du 9 juillet au 2 août inclus, période de vacances du bâtiment, tout l’axe (entre la rue de la Concorde et la rue des Carmes) sera rouvert à la circulation et sécurisé, en sens unique de la rue du Théâtre vers la rue Crapaurue. Le sens de circulation des rues Jardons et Chapuis sont rétablis comme avant les travaux.



Le stationnement sera autorisé comme avant rue Chapuis, rue du Manège, rue Jardon et rue Crapaurue. Les bus du TEC continueront sur la déviation, comme actuellement.



Mesures de circulation



Les mesures de circulation dans le détail sont les suivantes : La circulation sera autorisée dans un sens de circulation : sens rue du Théâtre en direction de la rue Crapaurue (Ortmans-Hauzeur) ; La rue Jardon sera remise dans son sens de circulation : sens montant (comme avant) ; Venant de la rue Jardon, obligation de tourner à gauche en direction de la rue Xhavée - Place Verte ; La rue Chapuis sera remise dans son sens de circulation : sens Xhavée-Jardon (comme avant) ; Le petit tronçon de la rue Jardon compris entre la rue de l'Harmonie et la rue Chapuis sera en sens montant : sens Harmonie - Jardon (comme avant) ; La rue du Manège sera remise dans son sens de circulation : sens autorisé en direction de la rue de la Concorde (comme avant) ; Venant du Parc Fabiola (parking de la piscine) : obligation de tourner à droite en direction de la Place Verte - rue Crapaurue ; Venant de la rue de Rome : obligation de tourner à droite en direction de la place Verte - rue Crapaurue (comme avant).



A partir du 3 août, la Ville signale la mise à double sens du tronçon compris entre le rond-point de la Victoire et la rue de Rome ; et la fermeture de l’axe entre la rue de Rome et la rue des Carmes afin de finaliser le travail des impétrants (eau, gaz, électricité, ...) et de voirie.