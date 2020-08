"Le contexte politique verviétois de ces dernières semaines a été intense et tumultueux. Mon rôle en tant qu’Echevine est de tout faire pour que le service rendu au citoyen, via mes attributions soit le plus efficient possible", exprime l'échevine sur sa page Facebook. "Je suis entrée en politique en 2018, en devenant Echevine de l’Instruction publique, de la Population, de la Jeunesse, des Plaines et des Ecoles des devoirs. J’y travaille depuis le premier jour avec enthousiasme et détermination. Le Parti Socialiste m’a permis de vivre cette expérience". L'élue, fidèle à son parti, choisit donc de continuer avec le PS: "Je me dois de poursuivre à ses côtés dans un objectif d’apaisement et de mise en place d’une équipe soudée dans laquelle il sera possible, pour tous, de travailler sereinement afin d’affronter, pour notre ville, les défis présents et à venir".