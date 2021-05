C’est un projet global qui a débuté il y a une dizaine d’années : la réhabilitation de la"Porte d’Heus". Après les aménagements des rues du Tribunal, d’Heusy, la rénovation de l'Hôtel de ville et sa placette, l’aménagement de la placette de la Vervi-Riz, c’était au tour de la place du Marché et du Thier Mère-Dieu.

Les travaux de la place ont débuté en 2017 et se sont terminés il y a quelques semaines. Les autorités communales ont inauguré la place fraîchement rénovée ce mardi soir.



La place du Marché a été repensée pour être un espace convivial, qui fait la part belle aux piétons, avec moins de place pour les véhicules. "On voulait rendre la place aux citoyens. On peut déjà voir que certains habitants se réapproprient les lieux. Sur le temps de midi, il n’est pas rare de croiser quelques personnes manger sur la place lorsqu’il fait beau. On voit aussi les enfants jouer le soir", a affirmé l’échevin des Travaux Maxime Degey (MR). La place du Marché a été aménagée de telle sorte qu’il n’est désormais plus possible de circuler en voiture sur son entièreté tandis que les places de parking ont presque toutes disparues. "Mais on a tout de même maintenu quelques places pour les personnes qui doivent se rendre à l’administration".



Une touche de modernité

Les autorités communales ont également tenu à allier tradition et modernité avec une place en pavé, tout en y insérant des touches contemporaines. Le tout premier banc connecté de la Ville vient également d’y être installé. Grâce à l’énergie solaire, les Verviétois pourront recharger leur téléphone et bénéficier d’un réseau Wi-Fi.