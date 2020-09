Alors que la première phase du chantier "Verviers Ville conviviale" s'est terminée ce mardi, rouvrant les voiries de l'axe Harmonie Concorde après de longs mois de travaux, c'est au tour de la rue du Manège d'entrer en chantier.



Les travaux débuteront ce lundi 14 septembre, avec la réalisation de l'égout, pour une durée indéterminée.

Les modifications de circulations suivantes auront lieu :- La rue Jardon entre la rue Xhavée et le n°42 ainsi que la rue du Manège seront fermées à la circulation;

- L’accès à la rue Jardon se fera en double sens via la rue Chapuis;



- L’arrêt et le stationnement seront interdit rue Chapuis , rue du Manège et rue Jardon entre la rue Xhavée et le n°42.

Inauguration du chantier de l'Harmonie



Par ailleurs, à l'occasion de l'inauguration du chantier de l'Harmonie ce samedi 12 septembre 2020, diverses animations auront lieu en centre-ville :

Un rallye de 80 véhicules anciens partira de Blegny en matinée. Les véhicules anciens circuleront en centre-ville à Verviers, par groupe de 20 véhicules dès 11h jusque 17h, en traversant le piétonnier Brou-Harmonie et stationneront dans le Parc de l'Harmonie.

Un Brass Band de Xhoffraix déambulera de l'Harmonie jusqu'au centre-ville de 11h à 14h30.

Fabienne Henrot organisera une flash mob dès 14h à différents endroits du centre-ville.

La Vervi-Riz a également été invitée et les commerçants installeront des beachflags devant leurs devantures.

Enfin, l'Echevinat des Affaires Économiques organisera le jeu de la roue de la Fortune de 12h à 17h où de nombreux lots seront à remporter.

Pour rappel, le chantier "Verviers Ville conviviale" est un projet de réaménagement total des installations urbaines et des voiries de la Ville de Verviers. Afin de réaliser ce chantier prévu jusqu'à juillet 2023, la Ville de Verviers a reçu un subside des Fonds européen de développement régional (FEDER) de près de 8 millions d'euros.