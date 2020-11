Le 13 novembre dernier, l'ASBL Ensemble Autrement -Maison Arc en Ciel de Verviers interpellait la bibliothèque dans le cadre de la Campagne "My Friendly Place" visant à créer un répertoire de lieux bienveillants et non jugeant pour le public LGBTQIA+ en région verviétoise.

Cette campagne prévoit la signature de la Charte "My Friendly Place", l’apposition d’un logo identifiable sur la devanture du bâtiment et de figurer dans un répertoire (https://www.myfriendlyplace.be/) reprenant les établissements signataires.

La Ville de Verviers, par le biais de son échevinat de l’Egalité des Chance, "tient à réaffirmer sa position et à montrer qu’elle respecte et accueille chaque citoyen sans discrimination aucune et ce peu importe son orientation sexuelle, son identité/expression de genre. Dès lors, il a été jugé opportun d’étendre la campagne à l’ensemble de la Ville".

De ce fait, le collège communal, réuni jeudi dernier, a marqué son accord sur la signature de cette Charte. Par cette adhésion, "la Ville de Verviers s’engage à encourager l’égalité de tous et sans distinction. Ceci s’inscrit pleinement dans la philosophie du Plan Diversité adopté par le Conseil communal en sa séance du 19 octobre 2019".

En Belgique, la discrimination basée sur l’orientation sexuelle est interdite par la loi antidiscrimation. "Malgré tout, aujourd’hui encore, la communauté LGBTQIA+ doit subir des réactions négatives et faire face aux préjugés".

Intéressé pour rejoindre le projet ? Il suffit de télécharger, signer et renvoyer la Charte via la page contact de l’ASBL (page de contact).